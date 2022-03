Chelsea | Abramovich vende il club? La decisione del magnate russo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il futuro delè avvolto dall’incertezza dopo che è stato rivelato che il patronRomansta tagliando i suoi legami con il Regno Unito. Il parlamentare Chris Bryant ha dichiarato ieri che ilstando le sue case a Londra, con ildi Premier League che non ha negato la possibilità di una cessione. Romanpresidente delIn passatoha resistito a più tentativi di acquistare il, rifiutando addirittura offerte superiori ai 2 miliardi di sterline per i Campioni d’Europa. Ma l’invasione russa dell’Ucraina ha aperto le porte a potenziali acquirenti a causa della minaccia di sanzioni governative. Il miliardario svizzero Hansjorg ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - tancredipalmeri : Abramovich ha contattato il miliardario svizzero Wyss per vendergli il Chelsea, mentre si segnalano massicce cessio… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: Chelsea, il miliardario svizzero Wyss a Blick: 'Sto valutando acquisto da Abramovich' #SkySport #Chelsea #Abramovich https://… - SkySport : Chelsea, il miliardario svizzero Wyss a Blick: 'Sto valutando acquisto da Abramovich' #SkySport #Chelsea #Abramovich -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Abramovich

...e sempre più stringenti sanzioni nei confronti degli oligarchi che hanno finanziato negli anni il regime di Mosca e tra i soggetti più esposti c'è anche il proprietario delRoman. ...'Io e altre tre persone - ha aggiunto - martedì abbiamo ricevuto un'offerta per l'acquisto delda. Devo aspettare dai quattro ai cinque giorni ora. al momento sta chiedendo troppo .L’ex patron del Chelsea, oltre al club calcistico, è pronto a cedere i suoi immobili da 200 milioni di sterline per evitare la confisca dei beni Dopo l’avvio delle sanzioni contro gli oligarchi russi ...Roman Abramovich continua ad avere un ruolo centrale nella guerra d'Ucraina. L'ormai ex patron del Chelsea, oltre alla sua vicinanza storica a Putin e gli interessi economici a Kiev, ha ...