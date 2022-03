Chelsea: Abramovich mette il club in vendita per 3,3 mld di euro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Chelsea è in vendita. Come riporta la stampa inglese la richiesta di 3,3 miliardi di euro è destinata a scoraggiare i possibili acquirenti, però non ci sarebbero più dubbi sulle intenzioni di vendita da parte dell’oligarca russo Abramovich. Il Chelsea lo acquistò nel 2003 per 150 milioni di euro ed è riuscito a portarlo sul tetto del mondo. Come riporta Daily Mail ad essere stato contattato per una possibile cessione è il milionario svizzero Hansjorg Wyss, che avrebbe un patrimonio personale di quasi 5 miliardi di euro. “Come tutti gli oligarchi russi e’ nel panico – le parole di Wyss – sta cercando di vendere tutte le sue residenze in Inghilterra, e vuole anche liberarsi del Chelsea alla svelta. Io, come altre tre persone, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilè in. Come riporta la stampa inglese la richiesta di 3,3 miliardi diè destinata a scoraggiare i possibili acquirenti, però non ci sarebbero più dubbi sulle intenzioni dida parte dell’oligarca russo. Illo acquistò nel 2003 per 150 milioni died è riuscito a portarlo sul tetto del mondo. Come riporta Daily Mail ad essere stato contattato per una possibile cessione è il milionario svizzero Hansjorg Wyss, che avrebbe un patrimonio personale di quasi 5 miliardi di. “Come tutti gli oligarchi russi e’ nel panico – le parole di Wyss – sta cercando di vendere tutte le sue residenze in Inghilterra, e vuole anche liberarsi delalla svelta. Io, come altre tre persone, ...

Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - tancredipalmeri : Abramovich ha contattato il miliardario svizzero Wyss per vendergli il Chelsea, mentre si segnalano massicce cessio… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, il patron del Chelsea Abramovich al tavolo dei negoziati: “È l’unico tra gli oligarchi russi… - christianmereu8 : RT @sportface2016: #Chelsea: #Abramovich mette il club in vendita per 3,3 mld di euro - LAROMA24 : Chelsea, Abramovich offre il club a Wyss: 'E' uno dei più stretti consiglieri di Putin ed è in preda al panico'… -