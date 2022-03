Che Ansia! Così Neopharmed Gentili combatte l’insonnia. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una ricerca recente, pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80 mila giovani, ha dimostrato che dopo l’esperienza del Covid un adolescente su quattro, in Italia e nel mondo, sta presentando i sintomi clinici della depressione, e uno su 5 soffre di un disturbo d’ansia. Parliamo di cifre spaventosamente alte, soprattutto perché, se non sono curate in tempo e nel modo giusto, ansia e depressione finiscono per generare una disabilità molto significativa, che ha un costo in termini di qualità della vita, ma anche in termini economici e sociali. Oltre a co-implicare spesso altre conseguenze nefaste sul piano della salute personale e collettiva come, per esempio, le dipendenze da alcool e stupefacenti a cui non di rado può portare uno stato prolungato di ansia o depressione (seppure la causalità possa essere inversa). «Quando una persona si trova in uno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una ricerca recente, pubblicata su Jama Pediatrics, che ha incluso 29 studi condotti su oltre 80 mila giovani, ha dimostrato che dopo l’esperienza del Covid un adolescente su quattro, in Italia e nel mondo, sta presentando i sintomi clinici della depressione, e uno su 5 soffre di un disturbo d’ansia. Parliamo di cifre spaventosamente alte, soprattutto perché, se non sono curate in tempo e nel modo giusto, ansia e depressione finiscono per generare una disabilità molto significativa, che ha un costo in termini di qualità della vita, ma anche in termini economici e sociali. Oltre a co-implicare spesso altre conseguenze nefaste sul piano della salute personale e collettiva come, per esempio, le dipendenze da alcool e stupefacenti a cui non di rado può portare uno stato prolungato di ansia o depressione (seppure la causalità possa essere inversa). «Quando una persona si trova in uno ...

