Charlene di Monaco, ritorno a sorpresa a Palazzo: c’è la data (Di mercoledì 2 marzo 2022) Charlene di Monaco sta meglio e potrebbe tornare nel Principato tra la fine di maggio e il mese di giugno. L’ultimo bollettino ufficiale sulle sue condizioni di salute riportava un netto miglioramento. La moglie di Alberto, ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera dallo scorso novembre, risponde bene alle cure e dunque è pronta per ritornare a breve alla vita pubblica. Charlene di Monaco, quando torna a casa In che modalità Charlene di Monaco rientrerà a Montecarlo è ancora tutto da chiarire. Infatti, le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di una Principessa intenzionata a prendersi i suoi spazi dalla Famiglia Grimaldi e forse da suo marito Alberto. Si dice che Charlene voglia trasferirsi in un appartamento coi figli Jacques e Gabriella, invece che ritornare ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 marzo 2022)dista meglio e potrebbe tornare nel Principato tra la fine di maggio e il mese di giugno. L’ultimo bollettino ufficiale sulle sue condizioni di salute riportava un netto miglioramento. La moglie di Alberto, ricoverata in una clinica esclusiva in Svizzera dallo scorso novembre, risponde bene alle cure e dunque è pronta per ritornare a breve alla vita pubblica.di, quando torna a casa In che modalitàdirientrerà a Montecarlo è ancora tutto da chiarire. Infatti, le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di una Principessa intenzionata a prendersi i suoi spazi dalla Famiglia Grimaldi e forse da suo marito Alberto. Si dice chevoglia trasferirsi in un appartamento coi figli Jacques e Gabriella, invece che ritornare ...

