Catasto, a un passo dalla crisi di governo: Lega e Forza Italia, "no" a Draghi. E la soluzione non c'è... (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre infuria la guerra a pochi chilometri dall'Italia e si torna a parlare di armi nucleari, in Parlamento si sfiora la crisi di governo. Il governo lancia ultimatum, il centrodestra risponde che non cederà a ricatti. E si torna a parlare di incidenti parlamentari che potrebbero essere fatali per questo governo. Il “casus belli” è la riforma del Catasto, contenuta nella deLega fiscale. Un provvedimento, quest'ultimo, Legato al Pnrr. Il problema è che, da mesi, è bloccato nelle secche della commissione Finanze della Camera dei deputati, proprio per via di questa riforma nella riforma. Già prima di Natale, del resto, la Lega si rifiutò di votarla la deLega in consiglio dei ministri proprio perché conteneva la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre infuria la guerra a pochi chilometri dall'e si torna a parlare di armi nucleari, in Parlamento si sfiora ladi. Illancia ultimatum, il centrodestra risponde che non cederà a ricatti. E si torna a parlare di incidenti parlamentari che potrebbero essere fatali per questo. Il “casus belli” è la riforma del, contenuta nella defiscale. Un provvedimento, quest'ultimo,to al Pnrr. Il problema è che, da mesi, è bloccato nelle secche della commissione Finanze della Camera dei deputati, proprio per via di questa riforma nella riforma. Già prima di Natale, del resto, lasi rifiutò di votarla la dein consiglio dei ministri proprio perché conteneva la ...

