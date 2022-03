(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mancano due giorni all’apertura dellein Tribunale per l'assegnazione del titolo sportivo: quale futuro per il

Advertising

zazoomblog : Catania venerdì le buste: due le ipotesi in caso di asta deserta. Le ultime - #Catania #venerdì #buste: #ipotesi - ILOVEPACALCIO : Catania: venerdì le buste senza offerte, possibile proroga - ILOVEPACALCIO : Catania resta in attesa: niente candidature e venerdì c'è l'asta - Ilovepalermocalcio - news_catania : #Gazzetta - #Catania, niente candidature e venerdì c'è l'asta - kyunginess : Da domani e sino a venerdì la nostra cooperativa si impegnerà a raccogliere beni di prima necessità da destinare al… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania venerdì

... qualora non dovessero arrivare domande di partecipazione via PEC , il prossimo4 marzo (...squadre con l'azzeramento dei punti conquistati dalle compagini che hanno finora affrontato il...Si terrà4 marzo alle ore 18 nella splendida cornice del Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa ... Un'adolescenza tra Siracusa efacendo i conti a volte anche con difficili realtà e poi ...