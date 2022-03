Cartabianca, Mauro Corona: “Putin è un buono a nulla, capace di tutto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Un buono a nulla, capace di tutto“. È lapidario Mauro Corona nel definire così il presidente russo Vladimir Putin. Intervenendo come di consueto nel talk di Rai3 Cartabianca, lo scrittore-alpinista ha commentato la guerra in Ucraina, giunta ormai al sesto giorno di combattimenti, esprimendo tutta la sua preoccupazione per quanto sta accadendo. “Mi preoccupano i morti – ha detto Corona a Bianca Berlinguer -, tutta le persone che non hanno alcuna colpa: bambini, donne, uomini. E questo conflitto può privare anche noi dei mezzi di sostentamento”. Quindi una citazione che ben rappresenta la tragedia che stiamo vivendo: “Come diceva Guccini: ‘No, io non credo. Che l’uomo potrà imparare. A vivere senza ammazzare'”, ha concluso con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Undi“. È lapidarionel definire così il presidente russo Vladimir. Intervenendo come di consueto nel talk di Rai3, lo scrittore-alpinista ha commentato la guerra in Ucraina, giunta ormai al sesto giorno di combattimenti, esprimendo tutta la sua preoccupazione per quanto sta accadendo. “Mi preoccupano i morti – ha dettoa Bianca Berlinguer -, tutta le persone che non hanno alcuna colpa: bambini, donne, uomini. E questo conflitto può privare anche noi dei mezzi di sostentamento”. Quindi una citazione che ben rappresenta la tragedia che stiamo vivendo: “Come diceva Guccini: ‘No, io non credo. Che l’uomo potrà imparare. A vivere senza ammazzare'”, ha concluso con ...

