Carta Giovani Nazionale | ecco come funziona | da internet e libri a trasporti e turismo | così si possono ottenere sconti e agevolazioni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) È nata la, uno strumento digitale che offreper gli 11 milioni di italiani tra i 18 e i 35 anni. La ministra per le Politicheli e il Servizio civile universale, Fabiana Dadone, ha annunciato il nuovo progetto su2030, un portale realizzato dal ministero per raccogliere e offrire aiconsigli opportunità enegli ambiti del volontariato, della formazione e dell’educazione, della cultura e del lavoro con uno sguardo sia alle iniziative nazionali che a quelle europee e internazionali. Laè parte di Eyca (European Association Youth Card) e si può scaricare gratuitamente sull’AppIO. Ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Carta Giovani

