Carpi – apre uno spazio Penny Market per il territorio Apre giovedì 3 marzo un PENNY Market a Carpi con un' area dedicata all' Emilia-Romagna

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Cernusco Sul Naviglio – 22022) - Cernusco Sul Naviglio – 22022, in via Carlo Marx 105, un nuovo. Per la realizzazione dello store, il tredicesimo in regione,ha concluso con successo un significativo intervento di riqualificazione dell'ex-Molly che, pur mantenendo i fabbricati esistenti ed il loro valore storico per la città, ha permesso di realizzare un moderno e confortevole punto vendita con un'vendita di circa 900 mq con a disposizione parcheggio di 69 posti auto. L'ex maglificio Molly, completato nel 1961, è stato ...

Advertising

lifestyleblogit : Carpi – apre uno spazio Penny Market per il territorio. Apre giovedì 3 marzo un PENNY Market a Carpi con un’area de… -

Ultime Notizie dalla rete : Carpi apre

Adnkronos

Cernusco Sul Naviglio - 2 marzo 2022 -giovedì 3 marzo a, in via Carlo Marx 105, un nuovo spazio PENNY Market. Per la realizzazione dello store, il tredicesimo in regione, PENNY ha concluso con successo un significativo ...... per accogliere il dono della Vita nuova a cui cila Pasqua. Invocheremo l'intercessione di ...Per l'occasione la Chiesa dipropone un momento pubblico di preghiera personale e ...(Cernusco Sul Naviglio – 2 marzo 2022) - Cernusco Sul Naviglio – 2 marzo 2022 | Apre giovedì 3 marzo a Carpi, in via Carlo Marx 105, un nuovo spazio ...Apre domani, giovedì 3 marzo, in via Carlo Marx 105, un nuovo spazio Penny Market. Per la realizzazione dello store, il tredicesimo in regione, Penny ha concluso un significativo intervento di ...