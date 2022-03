Caro bollette, Coronas (Forza Italia): “Famiglie e imprese in ginocchio. Urge un intervento concreto” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiumicino – “Maxi bollette con cifre da capogiro. E’ quanto sta arrivando nelle case Italiane a causa di un’inflazione che ha raggiunto il 4,8% a livello nazionale. Il Caro bollette sta, infatti, preoccupando moltissimo le Famiglie: si registra un aumento dei prezzi di gas ed elettricità mai visto prima”. Così, in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino “A pagarne le spese – spiega il Capogruppo – sono anche le grandi aziende e le piccole e medie imprese, che dopo due anni di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, ancora non sono riuscite a riprendersi e devono ora fare i conti con l’impossibilità di andare avanti. Come afferma l’Istat l’impatto dell’inflazione è ‘più ampio per le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fiumicino – “Maxicon cifre da capogiro. E’ quanto sta arrivando nelle casene a causa di un’inflazione che ha raggiunto il 4,8% a livello nazionale. Ilsta, infatti, preoccupando moltissimo le: si registra un aumento dei prezzi di gas ed elettricità mai visto prima”. Così, in una nota stampa Alessio, capogruppo diFiumicino “A pagarne le spese – spiega il Capogruppo – sono anche le grandi aziende e le piccole e medie, che dopo due anni di crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, ancora non sono riuscite a riprendersi e devono ora fare i conti con l’impossibilità di andare avanti. Come afferma l’Istat l’impatto dell’inflazione è ‘più ampio per le ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi. Guerra in #Ucraina: attacco alle città, #Cina pronta a mediare. #Borse… - NicolaPorro : Come ovviare al caro bollette e importare meno gas dalla Russia? Ecco l’ideona della Gabanelli... ?? - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - ilfaroonline : Caro bollette, Coronas (Forza Italia): “Famiglie e imprese in ginocchio. Urge un intervento concreto” - SeacSpa : Caro bollette: pubblicato in #GazzettaUfficiale il decreto per contenere i costi di energia e gas ??… -