Capitale della Cultura | dalla Regione in arrivo altri 500mila euro per gli eventi

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano. Mezzo milione diin piùper Bergamo e Brescia2023. “Bergamo e Bresciasono come un nuovo Rinascimento, sono un premio alla Lombardia e un riconoscimento alla forte prova vissuta da queste due città, e dalle loro province, in particolare all’iniziopandemia”. Lo ha detto il presidenteLombardia Attilio Fontana, questa mattina alle Gallerie d’Italia durante la conferenza stampa di presentazione del dossier relativo all’appuntamentole del prossimo anno. “Sottolineiamo chepandemia si esce e si riparte insieme, alla ricercanuova normalità che faccia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - rtl1025 : ???? Le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici su tre insediamenti urbani nella regione di #Kiev, a sud del… - OfficialASRoma : Nella serata del 28 febbraio, il Club ha donato coperte e capi di abbigliamento agli homeless della Capitale ??… - ziolions4219 : RT @Tg1Rai: La capitale #Ucraina, ora teme anche per il suo cuore religioso, la cattedrale di #santasofia. Appello della @santegidionews .… - BerlinoCP : Martedì 1 marzo la #BVG – società di trasporti che a #Berlino controlla U-Bahn, bus e tram – ha dichiarato che i ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitale della

il Resto del Carlino

... gli account di Expo 2030 Roma hanno lanciato un video in cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , presenta la candidatura. Nel videodurata di due minuti, il sindaco cammina ...... tra cui i leader storici di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, per l'irruzione nella sedeCgil avvenuto nellail 9 ottobre scorso. Nei confronti dei 13 indagati la pm ...Paestum e Alto Cilento Capitale Italiana della Cultura 2024: i vip si mobilitano a sostegno della candidatura. I nomi dei volti noti della cultura e dello spettacolo. Paestum e Alto Cilento: vip si mo ...Valutare l'efficacia delle politiche messe in campo per selezionare e formare la classe dirigente della Pa, validare i rapporti annuali ... scientifico per l'impatto delle riforme in materia di ...