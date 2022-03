(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Credo che sia giunto ildiladellain Italia, iniziando con un piccolo ma importante passo. Come membro della commissione Giustizia di Montecitorio mi sono occupato dell'aspetto che riguarda più il sistema sanzionatorio della, quindi il problema della liceità della coltivazione dellaper trasformare in norme quello che ormai è giurisprudenza". Così Mario, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Giustizia, intervenendo alla conferenza ‘, il modello Canada'. "L'obiettivo è quello di consentire la coltivazione di 4 piantine dia persone maggiorenni. E' un primo passo ...

Advertising

TV7Benevento : Cannabis: Perantoni, 'momento giusto per cambiare regolamentazione' - - TV7Benevento : Cannabis: Perantoni, 'mercoledì riprende esame in commissione' - - AlbertiniGloria : RT @treccanne: - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso di Euman… - Blowjoint : RT @treccanne: - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso di Euman… - treccanne : - appello pubblico sul disegno di legge sul fine vita - attività pubbliche sul testo di legge Perantoni - Congresso… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis Perantoni

...sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della, di cui è già stato votato il testo base". Lo rende noto il presidente della commissione giustizia di Montecitorio Mario, ...... in piazza del Parlamento a Roma, si terrà l'incontro 'Regolamentazione- Il modello ... Previsti interventi di Mario, presidente della II Commissione Giustizia, Antonio De Luca, ...Roma, 2 mar. “Credo che sia giunto il momento di cambiare la regolamentazione della cannabis in Italia, iniziando con un piccolo ma importante passo. Come membr ...Roma, 2 mar. Adnkronos) – "Mercoledì prossimo riprendiamo l'esame del provvedimento sulla depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis, di cui è già stato votato il testo base”. Lo ren ...