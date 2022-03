"Cancelliamo i russi!" Riecco la solita pornografia delle virtù

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Essere russi è diventata una colpa. Il Metropolitan Opera di New York ha annunciato che non metterà più in scena artisti che hanno sostenuto il presidente russo Vladimir Putin. Per lo stesso motivo Monaco ha licenziato il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev. Il comune di Reggio Emilia, nel suo piccolo, ha cancellato l’invito al fotografo Alexandr Gronsky, già arrestato per aver manifestato contro la guerra, perché anche se “l’arte e la cultura dovrebbero costruire ponti”, come si legge nella nota, “c’è un tempo per affermare con fermezza il diritto dei popoli a vivere in pace” (in che modo possano vivere in pace cancellando una mostra non si sa). Se applicassimo lo stesso rigore alla politica internazionale sarebbe impossibile riempire le sedieNazioni Unite. Paolo Nori ha raccontato che la Bicocca ha rinviato il corso che avrebbe dovuto tenere su ...