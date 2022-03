Can Yaman, la serie che l’ha reso famoso sbarca anche in Argentina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Can Yaman è l’attore più amato del momento. Non solo in Italia ma anche oltreoceano, dove è sbarcato con Daydreamer Can Yaman è molto amato dai fan e non solo in Italia. La serie che l’ha reso famoso Daydreamer – Le Ali del Sogno è sbarcata in Argentina, conquistando anche l’America del sud. Infatti la serie è finita tra i cinque programmi più seguiti oltreoceano. La prima puntata è andata in onda a febbraio e in poco tempo Can Yaman e Demet Ozdermir, con la loro storia d’amore, sono riuscita a far breccia nel cuore dei fan anche in Sudamerica. In Italia la soap che li vede protagonisti è andata in onda dal 2020 al 2021 ottenendo uno strepitoso ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Canè l’attore più amato del momento. Non solo in Italia maoltreoceano, dove èto con Daydreamer Canè molto amato dai fan e non solo in Italia. LacheDaydreamer – Le Ali del Sogno èta in, conquistandol’America del sud. Infatti laè finita tra i cinque programmi più seguiti oltreoceano. La prima puntata è andata in onda a febbraio e in poco tempo Cane Demet Ozdermir, con la loro storia d’amore, sono riuscita a far breccia nel cuore dei fanin Sudamerica. In Italia la soap che li vede protagonisti è andata in onda dal 2020 al 2021 ottenendo uno strepitoso ...

