Cammarano | “Vertenza Maccaferri | accordo per riallocazione lavoratori”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Oggi è un bel giorno, per idella ex, ma anche per noi che da oltre un anno seguiamo gli alti e i bassi di unache sentiamo ormai come nostra“. Così il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michelecommentano a caldo la notizia di una soluzione positiva per il futuro lavorativo degli operai dell’ex. “Il primo pensiero va ai, che in questo anno non hanno mai smesso di lottare. Sapevamo che il Ministero stava profondendo ogni energia per favorire uno sbocco positivo della crisi, e sapevamo pure che c’erano momenti in cui era necessario restare in silenzio, per evitare che annunci intempestivi potessero pregiudicare il delicato equilibrio su cui stavano procedendo trattative. Per ...