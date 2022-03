Calciomercato: non solo Manchester United, un altro colosso europeo su Osimhen (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante del Napoli fa gola ai top club Europei Victor Osimhen è finito nel radar del Real Madrid, a riportarlo è Calciomercato.it. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante del Napoli fa gola ai top club Europei Victorè finito nel radar del Real Madrid, a riportarlo è.it. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cmdotcom : Napolimania: le lamentele sull'arbitro di #Pioli e #Maldini, l'idea #Orsato... Speriamo il #Milan non abbia aiuti… - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - cmdotcom : Furia #Milan, il gol di #Udogie ma non solo: quali sono i 5 errori incriminati - calciomercatoit : ???#Barone prima di #FiorentinaJuve: '#Vlahovic? Non è un nostro giocatore, fa parte del passato. #Milenkovic? Vedia… - sportli26181512 : Spalletti non può più fare a meno di Fabián Ruiz, ma le sirene spagnole spaventano il Napoli: La stagione del Napol… -