Calciomercato Napoli | il nuovo nome arriva dalla Francia

Il Calciomercato non dorme mai e i direttori sportivi sono sempre attivi, seppur sottotraccia. Nel caso del Napoli torna di moda un nome, a dire il vero, poco chiacchierato, ma seguito da tempo da Giuntoli. FOTO: Getty – Napoli Hountondji Si tratta del 28enne francese Cédric Hountondji, su cui c'è anche l'interesse del Torino. Il Napoli, secondo La gazzetta dello Sport, è pronto a sbaragliare la concorrenza in estate, offrendo due milioni. Il reparto arretrato è quello che, certamente, avrà bisogno di maggiori attenzioni, data la scandenza del prestito di Tuanzebe del contratto di Juan Jesus. Inoltre, è necessario iniziare a pensare anche ad un eventuale post Koulibaly.

