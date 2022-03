Calciomercato Milan, obiettivo Mazraoui: prima offerta dei rossoneri (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo Mazraoui dell’Ajax nel mirino. C’è già la prima offerta Come riportato dagli olandesi di De Telegraaf il Milan ha già formulato la prima offerta per provare ad ingaggiare Noussair Mazraoui dell’Ajax. Il terzino marocchino, che va in scadenza tra qualche mese, l’ha però ritenuta troppo bassa dal giocatore, così il club di via Aldo Rossi ne ha formulata un’altra. Sul giocatore ci sarebbero però anche Borussia Dortmund e Barcellona, coi blaugrana apparentemente in pole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022): iavrebbero messodell’Ajax nel mirino. C’è già laCome riportato dagli olandesi di De Telegraaf ilha già formulato laper provare ad ingaggiare Noussairdell’Ajax. Il terzino marocchino, che va in scadenza tra qualche mese, l’ha però ritenuta troppo bassa dal giocatore, così il club di via Aldo Rossi ne ha formulata un’altra. Sul giocatore ci sarebbero però anche Borussia Dortmund e Barcellona, coi blaugrana apparentemente in pole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

