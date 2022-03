Calciomercato Lazio, Sarri innamorato del giocatore del Sassuolo: le ultime (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fin qui non indimenticabile la prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico toscano sta faticando nel trasmettere alla squadra i suoi principi di gioco e soprattutto a centrocampo non ha mai trovato un vero regista, fondamentale per la sua filosofia. Sia Lucas Leiva che Cataldi infatti non hanno convinto fino in fondo l’ex allenatore della Juventus. Maxime Lopez Sassuolo LazioPer questo motivo, come riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo numero uno per l’estate pare essere Maxime Lopez del Sassuolo. Il francese è il perno della manovra dei neroverdi e attualmente è il giocatore con il maggior numero di passaggi effettuati in Serie A, a testimonianza della sua ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Fin qui non indimenticabile la prima stagione di Mauriziosulla panchina della. Il tecnico toscano sta faticando nel trasmettere alla squadra i suoi principi di gioco e soprattutto a centrocampo non ha mai trovato un vero regista, fondamentale per la sua filosofia. Sia Lucas Leiva che Cataldi infatti non hanno convinto fino in fondo l’ex allenatore della Juventus. Maxime LopezPer questo motivo, come riportato da.com, l’obiettivo numero uno per l’estate pare essere Maxime Lopez del. Il francese è il perno della manovra dei neroverdi e attualmente è ilcon il maggior numero di passaggi effettuati in Serie A, a testimonianza della sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato, Lazio alla ricerca di difensori: spunta Zubeldia La Lazio è già sul mercato per provare a rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e punta su Zubeldia Nella lista degli obiettivi di calciomercato della Lazio è spuntato un nome nuovo: quello di Igor Zubeldia. Si tratta di un centrale difensivo, classe 1997, in forza al Real Sociedad. Questo nome si aggiunge ...

Nerazzurri lenti e rossoneri con le scarpe invertite: 0 - 0 Diaz non lo è più dal match di Coppa Italia contro la Lazio. Chala e il procuratore chiedevano tanto e forse è stato giusto non cedere al ricatto, ma le motivazioni dell'irrigidimento rossonero ...

Calciomercato Lazio, Tare punta il Papu Gomez: la situazione Lazio News 24 'O Lione fa Novanta. Il compleanno di Vinicio: un passato glorioso tra Brindisi e Napoli “O lione è sempre o lione”. Anche a novanta anni. Sembra che sia stato ancora lui, Luis Vinicius De Menezes, Vinicio per la grande storia del calcio, ad accendere il suo Napoli ...

CALCIOMERCATO – Zaniolo: forte il pressing della Juventus. Proposto uno scambio CALCIOMERCATO – Pressing della Juventus sulla Roma per ... Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo è uno dei sogni proibiti della Vecchia Signora e dei tifosi bianconeri, ma è ...

