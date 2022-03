Calciomercato Lazio, nel mirino Parisi come terzino sinistro, ma Sarri… (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato Lazio, nel mirino Parisi come terzino sinistro, ma Sarri vorrebbe Emerson Palmieri: i due si erano già conosciuti al Chelsea Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio starebbe sondando alcune piste per il nuovo terzino sinistro. Si parla di Fabiano Parisi dell’Empoli, che ha dalla sua la giovane età. Mister Sarri, dal canto suo, vorrebbe il nazionale italiano Emerson Palmieri, che già aveva avuto al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022), nel, ma Sarri vorrebbe Emerson Palmieri: i due si erano già conosciuti al Chelsea Secondo quanto riportato da Il Tempo, lastarebbe sondando alcune piste per il nuovo. Si parla di Fabianodell’Empoli, che ha dalla sua la giovane età. Mister Sarri, dal canto suo, vorrebbe il nazionale italiano Emerson Palmieri, che già aveva avuto al Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24.

