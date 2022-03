Calciomercato Lazio, cercasi portiere: si scalda la pista Gollini (Di mercoledì 2 marzo 2022) Calciomercato Lazio: i vista della prossima stagione, i biancocelesti avrebbero individuato Gollini come nuovo portiere Continuano le manovre della Lazio in vista della prossima sessione estiva. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, con la situazione Strakosha ancora in bilico (Tare vorrebbe tenerlo, Sarri meno), l’ultima idea per la porta è quella legata a Gollini dell’Atalanta, attualmente in prestito al Tottenham. Gli inglesi difficilmente eserciteranno il riscatto fissato a 13 milioni di euro e quindi l’italiano tornerà a Bergamo ma è destinato a partire vista la scadenza di contratto ravvicinata (giugno 2023) e i pessimi rapporti con Gasperini. La valutazione è 10 milioni di euro e Tare ne ha già cominciato a parlare con l’agente Riso. Dopo l’idea Ospina a zero, il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022): i vista della prossima stagione, i biancocelesti avrebbero individuatocome nuovoContinuano le manovre dellain vista della prossima sessione estiva. Come riportato dal Corriere della Sera infatti, con la situazione Strakosha ancora in bilico (Tare vorrebbe tenerlo, Sarri meno), l’ultima idea per la porta è quella legata adell’Atalanta, attualmente in prestito al Tottenham. Gli inglesi difficilmente eserciteranno il riscatto fissato a 13 milioni di euro e quindi l’italiano tornerà a Bergamo ma è destinato a partire vista la scadenza di contratto ravvicinata (giugno 2023) e i pessimi rapporti con Gasperini. La valutazione è 10 milioni di euro e Tare ne ha già cominciato a parlare con l’agente Riso. Dopo l’idea Ospina a zero, il ...

