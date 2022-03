Calciomercato Juventus, Nedved scatenato: in estate è lui la priorità (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una stagione da concludere nel migliore dei modi anche in vista del mercato estivo; ecco i principali obiettivi della Juventus. Gli arrivi, nel corso della sessione invernale, di Vlahovic e Zakaria non possono bastare; la Juventus ha bisogno di ulteriori rinforzi se vuole tornare a dominare il calcio italiano a meno che, in questa stagione, non riesca ina una clamorosa impresa. Andiamo a vedere i principali obiettivi di mercato della società bianconera in vista dell’estate. AnsafotoUna delle situazioni più spinose in casa Juventus è, senza ombra di dubbio, Paulo Dybala; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e, ogni giorno che passa, aumenta la preoccupazione tra i tifosi. I problemi sono sostanzialmente due: le condizioni fisiche dell’argentino, uscito per un problema muscolare dopo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una stagione da concludere nel migliore dei modi anche in vista del mercato estivo; ecco i principali obiettivi della. Gli arrivi, nel corso della sessione invernale, di Vlahovic e Zakaria non possono bastare; laha bisogno di ulteriori rinforzi se vuole tornare a dominare il calcio italiano a meno che, in questa stagione, non riesca ina una clamorosa impresa. Andiamo a vedere i principali obiettivi di mercato della società bianconera in vista dell’. AnsafotoUna delle situazioni più spinose in casaè, senza ombra di dubbio, Paulo Dybala; l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e, ogni giorno che passa, aumenta la preoccupazione tra i tifosi. I problemi sono sostanzialmente due: le condizioni fisiche dell’argentino, uscito per un problema muscolare dopo ...

