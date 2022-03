Calcio: Ucraina. Rakitskiy rescinde contratto con Zenit (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il giocatore, schierato apertamente contro la guerra, rientra nel suo Paese SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - "Yaroslav Rakitskiy lascia lo Zenit San Pietroburgo. Oggi, su richiesta dello stesso giocatore, ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il giocatore, schierato apertamente contro la guerra, rientra nel suo Paese SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - "Yaroslavlascia loSan Pietroburgo. Oggi, su richiesta dello stesso giocatore, ...

