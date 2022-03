Calcio: Coppa Italia, Fiorentina-Juventus con Vlahovic subito n campo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Firenze, 2 mar. (Adnkronos) - Sono state diramatele le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia. L'ex della gara Dusan Vlahovic, passato dai viola alla Juve a gennaio, sarà subito in campo al fianco di Kean. Per i viola Piatek in avanti. Queste le formazioni - Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Bonaventura, Ikone, Saponara, Piatek. Allenatore: Italiano. Juventus: Perin; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Pellegrini, Arthur, Rabiot, Locatelli, Akè, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Firenze, 2 mar. (Adnkronos) - Sono state diramatele le formazioni ufficiali di, gara di andata della seconda semifinale di. L'ex della gara Dusan, passato dai viola alla Juve a gennaio, saràinal fianco di Kean. Per i viola Piatek in avanti. Queste le formazioni -: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Bonaventura, Ikone, Saponara, Piatek. Allenatore:no.: Perin; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Pellegrini, Arthur, Rabiot, Locatelli, Akè,, Kean. Allenatore: Allegri.

