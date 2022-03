Cade dalla finestra a scuola. 14enne in prognosi riservata (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un ragazzo di origine inglese di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze oggi pomeriggio è caduto da una finestra della sua classe la scuola media paritaria bilingue italiano inglese Kindergarten in viale Matteotti a Firenze. La caduta dal quarto piano dell’edificio si sarebbe verificata durante il cambio d’ora mentre gli insegnanti si stavano avvicendando tra una lezione e l’altra. Il ragazzo che frequenta la terza media è stato trasportato in ambulanza in codice rosso ha riportato numerose fratture e i medici hanno emesso una prognosi riservata. Il bollettino medico parla di un politrauma. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda dello studente è intervenuta con una nota ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Un ragazzo di origine inglese di 14 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze oggi pomeriggio è caduto da unadella sua classe lamedia paritaria bilingue italiano inglese Kindergarten in viale Matteotti a Firenze. La caduta dal quarto piano dell’edificio si sarebbe verificata durante il cambio d’ora mentre gli insegnanti si stavano avvicendando tra una lezione e l’altra. Il ragazzo che frequenta la terza media è stato trasportato in ambulanza in codice rosso ha riportato numerose fratture e i medici hanno emesso una. Il bollettino medico parla di un politrauma. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda dello studente è intervenuta con una nota ...

Advertising

PaoloBertotti : uhuh. Notiziona? In parole povere è come annunciare che ti cade la penna dalla tasca mentre sei sul Monte Bianco. - News_24it : CISTERNA - Aveva 56 anni Giancarlo Puccia, un uomo generoso con il sorriso costantemente stampato in viso. Questa m… - venti4ore : Firenze, 13enne cade dalla finestra della scuola media: è gravissimo - forzearmatenews : Cade dalla finestra a scuola. 14enne in prognosi riservata - MG462gm : -