Borsa: Asia debole con corsa petrolio, future europei deboli (Di mercoledì 2 marzo 2022) Seduta debole sui listini Asiatici mentre il petrolio è volato oltre i 110 dollari al barile con l'allarme energia legato alla guerra innescata dalla Russia all'Ucraina. Le Borse dell'area hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sedutasui listinitici mentre ilè volato oltre i 110 dollari al barile con l'allarme energia legato alla guerra innescata dalla Russia all'Ucraina. Le Borse dell'area hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Asia - Pacific in netta frenata. E il Nikkei 225 perde l'1,68% Il clima negativo è confermato dalla perdita intorno all'1% dell'indice Msci Asia - Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ...

Borsa: Asia debole con corsa petrolio, future europei deboli Seduta debole sui listini asiatici mentre il petrolio è volato oltre i 110 dollari al barile con l'allarme energia legato alla guerra innescata dalla Russia all'Ucraina. Le Borse dell'area hanno ...

Borsa: Asia in rialzo con pmi Cina, brent verso 100 dollari

Forte calo di Tokyo e del resto dell'Asia (Teleborsa) - A picco la borsa di Tokyo che scivola insieme alle altre piazze asiatiche dopo la pesante contrazione degli indici azionari americani su cui pesano i rialzi dei prezzi del petrolio, vola ...

Il clima negativo è confermato dalla perdita intorno all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa ...