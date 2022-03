Boom di richieste per bunker anti-atomici: gli italiani e lo spettro della guerra nucleare (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milani, 2 mar — Con il conflitto bellico Russia-Ucraina lo spetto della guerra nucleare si fa strada tra le paure di molti italiani, che iniziano a non sentirsi più tanto tranquilli nelle proprie abitazioni: ed è subito Boom di richieste per bunker anti-atomici. Lo fa sapere a Repubblica Giulio Cavicchioli, della ditta Minus Energie di Mantova. Boom di richieste per bunker anti-atomici «Non ho mai ricevuto così tante richieste. Ne ho ricevute di più negli ultimi cinque giorni che in 22 anni di lavoro», racconta. Le ventilate minacce di Putin riguardo un eventuale ricorso al nucleare hanno spinto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milani, 2 mar — Con il conflitto bellico Russia-Ucraina lo spettosi fa strada tra le paure di molti, che iniziano a non sentirsi più tanto tranquilli nelle proprie abitazioni: ed è subitodiper. Lo fa sapere a Repubblica Giulio Cavicchioli,ditta Minus Energie di Mantova.diper«Non ho mai ricevuto così tante. Ne ho ricevute di più negli ultimi cinque giorni che in 22 anni di lavoro», racconta. Le ventilate minacce di Putin riguardo un eventuale ricorso alhanno spinto ...

