Bonus Cultura nati 2003, confermato l’incentivo di 500 euro: come richiederlo e cosa si può comprare (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bonus Cultura. Buone notizie in vista per i giovani, anzi i giovanissimi, quelli nati nel 2003 per intenderci. Per loro si apre finalmente il Bonus Cultura 2022, anche se non tutti, però, potranno accedere all’agevolazione che apre le porte alla Cultura, svago, cinema, musica e allo studio. Vediamo insieme di cosa si tratta nello specifico! Nuovo Bonus Cultura per i giovani Stiamo parlando di un nuovo Bonus che ha trovato da subito il consenso e la piena concordia nel Governo Draghi, dimostratosi, almeno in questo, consapevole che la Cultura rappresenta lo strumento migliore per rendere più partecipi i giovani alla ricerca di nuovi orizzonti di vita. Non proprio una possibilità di poco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022). Buone notizie in vista per i giovani, anzi i giovanissimi, quellinelper intenderci. Per loro si apre finalmente il2022, anche se non tutti, però, potranno accedere all’agevolazione che apre le porte alla, svago, cinema, musica e allo studio. Vediamo insieme disi tratta nello specifico! Nuovoper i giovani Stiamo parlando di un nuovoche ha trovato da subito il consenso e la piena concordia nel Governo Draghi, dimostratosi, almeno in questo, consapevole che larappresenta lo strumento migliore per rendere più partecipi i giovani alla ricerca di nuovi orizzonti di vita. Non proprio una possibilità di poco ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus Cultura nati 2003, confermato l’incentivo di 500 euro: come richiederlo e cosa si può comprare - M0nsterYay_ : Voglio fare anche io questa carta giovani nazionale è una sorta di bonus cultura ma esteso fino si 35 anni giusto? - Fattorville1 : In teoria l'altro giorno si è attivato il bonus cultura e io devo ancora fare lo Spid ??????? - mvvnlightx : ma qualcuno sa quando sarà disponibile il bonus cultura per i 2003? - mincanti : è il primo marzo quando si attiva il bonus cultura -