Bonus acqua potabile: in cosa consiste la nuova agevolazione e perché richiederla (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tra le varie agevolazioni presentate dal governo nel periodo post pandemico, c'è l'interessante Bonus acqua potabile. Questa agevolazione è stata introdotta per il biennio 2021-2022 per poi essere prorogata fino al 2023. Il Bonus acqua consiste in un credito di imposta al 50% per l'acquisto di sistemi volti a migliorare la qualità dell'acqua potabile. Attraverso questo incentivo economico si invogliano i cittadini a diminuire l'utilizzo delle bottiglie di plastica per combattere l'inquinamento. Ma in cosa consiste esattamente il Bonus acqua potabile?

