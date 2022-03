Bollettino Covid oggi | mercoledì 2 marzo | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ stato pubblicato ilrelativo all’emergenza Coronavirus In Italia, aggiornato alla giornata di2022, per quel che concerne il territorio nazionale. Di seguito sono stati resi noti i dati pubblicati nelodierno, quelli più rilevanti per valutare l’impatto dell’emergenza. Nel dettagliosi registrano 36.429 nuovi, 214, 49.352, 117.642 tamponi molecolari, 681 (-27) ricoverati in terapia intensiva, 9.954 (-502) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 11.620 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.061.610. ILE I NUMERI ODIERNI,PER, DI MERCOLEDI’ 2 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

I dati della Regione Sono 1.961 nuovi contagi da Coronavirus comunicati oggi, 2 marzo 2022, i Piemonte secondo i dati deldella Regione. Eseguiti 30.273 tamponi, di cui 25.605 antigenici. Mentre sono 19, nessuno di oggi, i decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 40, invariati rispetto a ieri. I ...Numeridella regione, nessun morto Sono 40 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 2 marzo 2022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi portano a 31.500 persone colpite da virus da inizio epidemia. I positivi attuali sono 1297 di cui 1.276 in isolamento ...Il bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 2 marzo: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio nazionale regione per regione ..."195 nuove positività di residenti in Polesine (sono in totale 53.242 le positività al Covid-19 rilevate in Polesine da inizio epidemia). 173 di queste persone erano già in quarantena. Il tasso di pos ...