Bollettino Covid oggi 2 marzo, 36.429 nuovi casi e 214 morti. Tasso di positività stabile all'8,8% (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 36.429 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. I morti sono invece 214 (ieri erano state 233). Il Tasso di positività è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sono 36.429 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.631. Isono invece 214 (ieri erano state 233). Ildiè ...

