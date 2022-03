Bollette alle stelle, ecco quanto si risparmia in un anno utilizzando il fotovoltaico domestico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le Bollette sono alle stelle. La volatilità dei prezzi dell’energia sta portando un’attenzione sempre maggiore da parte delle persone nei confronti delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo. Ad esempio, un impianto fotovoltaico domestico permette un risparmio in media di 1500 euro all’anno sulle Bollette rispetto al prelievo di energia elettrica dalla rete. Lo dimostra un nuovo rapporto dell’Otovo Solar Index Italy, studio sul mercato fotovoltaico domestico del Belpaese realizzato da Otovo. La società norvegese impegnata ad aiutare le famiglie nell’utilizzo dell’energia solare installando pannelli sui propri tetti. fotovoltaico, l’analisi L’analisi ha interessato un campione di 10mila persone residenti in alcuni dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lesono. La volatilità dei prezzi dell’energia sta portando un’attenzione sempre maggiore da parte delle persone nei confronti delle fonti rinnovabili e dell’autoconsumo. Ad esempio, un impiantopermette un risparmio in media di 1500 euro all’sullerispetto al prelievo di energia elettrica dalla rete. Lo dimostra un nuovo rapporto dell’Otovo Solar Index Italy, studio sul mercatodel Belpaese realizzato da Otovo. La società norvegese impegnata ad aiutare le famiglie nell’utilizzo dell’energia solare installando pannelli sui propri tetti., l’analisi L’analisi ha interessato un campione di 10mila persone residenti in alcuni dei ...

