Bocca della Selva, valorizzazione turistica del comprensorio: tavolo istituzionale in Provincia

Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Su iniziativa dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci è stato aperto un tavolo istituzionale per il rilancio turistico di Bocca della Selva, località ad oltre 1.300 metri di altezza sul livello del mare nel suggestivo scenario paesaggistico ed ambientale del Monte Mutria e del massiccio montuoso del Matese, sul confine tra le Provincia di Caserta e Benevento. In Videoconferenza, con la partecipazione dei Presidenti delle Province di Caserta e Benevento e dei Sindaci di Pietraroja, Cusano Mutri, Piedimonte Matese e San Gregorio Matese, ricadenti nel comprensorio di Bocca della Selva, Casucci ha discusso sulle tematiche relativo al rilancio di quel polo turistico.

