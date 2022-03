Bloccati i fondi per i motori elettrici. E la mobilità resta insostenibile. Il ministro Giovannini si scorda il decreto attuativo (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’incentivo per il passaggio ai motori elettrici c’è, con una dotazione totale di due milioni di euro. Ma non viene erogato per eccesso di burocrazia. Così slitta il possibile passaggio dai motori tradizionali, cosiddetti termici, a quelli elettrici come imporrebbe una reale politica di transizione ecologica e di mobilità sostenibile. Il cosiddetto retrofit, che significa aggiornamento, non è insomma possibile, nonostante i fondi stanziati. L’incentivo per passare ai motori elettrici c’è, con una dotazione totale di due milioni di euro Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, non ha ancora firmato il decreto attuativo che rende operativa la misura. Senza quel provvedimento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’incentivo per il passaggio aic’è, con una dotazione totale di due milioni di euro. Ma non viene erogato per eccesso di burocrazia. Così slitta il possibile passaggio daitradizionali, cosiddetti termici, a quellicome imporrebbe una reale politica di transizione ecologica e disostenibile. Il cosiddetto retrofit, che significa aggiornamento, non è insomma possibile, nonostante istanziati. L’incentivo per passare aic’è, con una dotazione totale di due milioni di euro Ildelle Infrastrutture, Enrico, non ha ancora firmato ilche rende operativa la misura. Senza quel provvedimento ...

Advertising

ondadimare004 : @GiuBan2 @pietroraffa Ricordi male non si è mai parlato di espulsione, sono stati bloccati dei fondi perché non ris… - LucaParry85 : Lo scoreggione ha i fondi bloccati dalla ue Sarà contento Everton - Stronza : @FunkUlo Io non ho detto cancellato, io ho detto congelato E comunque inizia a far crollare il prezzo del petrolio… - Armando_oli1 : @joya_dahdal @papa5_pasquale @Palazzo_Chigi La Russia va fermata, isolata, colpita nella loro economia con tutti i… - 0xGIA : @Matteo07085032 @AFTSDCrypto I contratti vengono chiusi e di conseguenza i fondi vengono persi, sarebbe un colpo di… -