Blanco e la fidanzata Giulia si sono lasciati, lui bacia un'altra: ecco chi è VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo i continui rumors e le dichiarazioni sospette del vincitore di Sanremo 2022, adesso arriva la conferma: Blanco e la fidanzata Giulia si sono lasciati, il ragazzo è stato immortalato in un VIDEO mentre bacia un'altra ragazza. Di seguito tutti i dettagli.

giuliaabu : cara giulia lisoli ex fidanzata di blanco, ci riscatteremo insieme, a quanto pare sarà il nome che attira le teste… - ParliamoDiNews : Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli si sarebbero lasciati, lui bacia un`altra ragazza in discoteca #blanco… - byrnelacroix : ma dicono che quella sia la fidanzata di blanco solo perché hanno limonato in discoteca? - martina20047130 : Siete troppo asilo mariuccia. Blanco è un ragazzino e giustamente vuole divertirsi. Non sono mai stata quel tipo di… - infoitcultura : Sanremo 2022, finita la storia tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli? -