Bigon: «Nel 1989 vincemmo sul Milan nell’intervallo. Solo chi era nello spogliatoio sa cosa è successo» (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Alberto Bigon, l’allenatore del Napoli del secondo scudetto. Gli chiedono se c’è un Napoli-Milan che ricorda più degli altri. «Senza dubbio la nostra vittoria in casa nel 1989 (3-0), decisiva perché su quella costruimmo lo scudetto. Me la ricordo bene perché nei momenti topici succedono cose importanti, e tra primo e secondo tempo sappiamo Solo noi che eravamo nello spogliatoio che cosa è successo. Posso Solo dire che in quei 15 minuti abbiamo vinto la partita: lì posso dire di essere stato bravo e capace a convincere i ragazzi, ed è andata come doveva andare». Su Milan e Napoli di oggi: «Mi piacciono. Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, bisognerebbe parlare di un Napoli con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Alberto, l’allenatore del Napoli del secondo scudetto. Gli chiedono se c’è un Napoli-che ricorda più degli altri. «Senza dubbio la nostra vittoria in casa nel(3-0), decisiva perché su quella costruimmo lo scudetto. Me la ricordo bene perché nei momenti topici succedono cose importanti, e tra primo e secondo tempo sappiamonoi che eravamoche. Possodire che in quei 15 minuti abbiamo vinto la partita: lì posso dire di essere stato bravo e capace a convincere i ragazzi, ed è andata come doveva andare». Sue Napoli di oggi: «Mi piacciono. Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, bisognerebbe parlare di un Napoli con ...

Advertising

napolista : Bigon: «Nel 1989 vincemmo sul Milan nell’intervallo. Solo chi era nello spogliatoio sa cosa è successo» Alla Gazze… - Consiglioveneto : Bigon (Pd): “L’emergenza #medicidifamiglia nel Villafranchese non è improvvisa, ma frutto di mancate scelte nel cor… - denischamp : @BolognaSpazio @DavideGamberin1 Bigon ha colpe enormi nel voler cercare solo scommesse a basso prezzo per cercare p… - pd_verona : Bigon (PD): “Sostanza scura nel Fratta-Gorzone, il canale Leb ha in questo momento una portata sufficiente per dilu… - Consiglioveneto : Bigon (Pd): “Sostanza scura nel #FrattaGorzone, il canale Leb ha in questo momento una portata sufficiente per dilu… -