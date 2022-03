“Biden, hai messo 13 militari nelle nostre bare!”: l’attacco della deputata di destra Lauren Boebert (video) (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Tu hai messo 13 nostri militari nelle bare”. Così Lauren Boebert, deputata dell’estrema destra repubblicana, ha urlato durante il discorso sullo stato dell’Unione, interrompendo Joe Biden che stava parlando dei reduci dell’Iraq e dell’Afghanistan che hanno sviluppato il cancro a causa dell’esposizione ad agenti tossici. La deputata repubblicana, vicina alla setta Qanon e fedelissima di Donald Trump, si riferiva ai militari rimasti uccisi nell’attentato a Kabul durante il caotico ritiro degli americani lo scorso agosto. l’attacco a Biden di Lauren Boebert Il suo irrituale intervento ha provocato dure critiche da parte degli altri membri del Congresso, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Tu hai13 nostribare”. Cosìdell’estremarepubblicana, ha urlato durante il discorso sullo stato dell’Unione, interrompendo Joeche stava parlando dei reduci dell’Iraq e dell’Afghanistan che hanno sviluppato il cancro a causa dell’esposizione ad agenti tossici. Larepubblicana, vicina alla setta Qanon e fedelissima di Donald Trump, si riferiva airimasti uccisi nell’attentato a Kabul durante il caotico ritiro degli americani lo scorso agosto.diIl suo irrituale intervento ha provocato dure critiche da parte degli altri membri del Congresso, ...

