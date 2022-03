Biden, discorso sullo Stato dell'Unione: 'Putin dittatore, ha sbagliato. Guerra premeditata, pensava di dividerci' (Di mercoledì 2 marzo 2022) ' Putin è un dittatore . Guerra premeditata in Ucraina , ma ha sbagliato perché pensava di dividerci. La libertà trionferà sempre sulla tirannia'. Sono le parole forti del Presidente americano Joe ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'è unin Ucraina , ma haperchédi. La libertà trionferà sempre sulla tirannia'. Sono le parole forti del Presidente americano Joe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La 'guerra di Putin è stata premeditata e non provocata. Ha pensato che l'Occidente e la Nato non avrebbe… - SkyTG24 : Nel suo primo discorso ufficiale sullo stato dell'Unione al Congresso, il presidente americano #Biden ha attaccato… - MediasetTgcom24 : Il primo discorso sullo stato dell'Unione di Biden: 'Putin è un dittatore che deve pagare' - scazzomoderato : Biden e il discorso sull'Unione - ElezioniUsa : RT @siamozeta: ???????????? Nella notte italiana, il Presidente degli #USA, Joe #Biden si è rivolto al Congresso e alla nazione in occasione dell… -