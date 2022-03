Biden al Congresso | “Gli alleati sono uniti | il Cremlino ha sbagliato i conti”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel suo primo discorso sullo Stato dell’Unione il presidente americano ha esordito parlando di Ucraina e poi stilato la sua “agenda” per il Paese: «Il popolo americano è forte»

Mentre Kiev era sotto le bombe, Joeha iniziato così il suo primo discorso ufficiale sullo stato dell'Unione al, che ha reso omaggio al coraggio del popolo ucraino con molte deputate ...Joesi presenta davanti ala Camere riunite per il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, appuntamento dominato dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre l'intelligence Usa è ...Biden ha picchiato duro su Putin, aggiungendo al testo ufficiale un minaccioso «non ha idea di che cosa lo aspetta», ma non è andato oltre gli impegni già presi. Il presidente americano è stato ...Chiudere i conti con la pandemia, frenare l'inflazione e fare ripartire il lavoro. Sono questi tre i campi su cui il presidente americano si gioca davvero tutto. E poi la guerra, che sarà combattuta c ...