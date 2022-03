Bicocca cancella corso su Dostoevskij, Paolo Nori lo annuncia in lacrime: 'Incredibile e ridicolo' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 02 marzo 2022 'Mi avevano invitato loro, trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 02 marzo 2022 'Mi avevano invitato loro, trovo che quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia ...

matteograndi : La Bicocca che cancella il corso su Dostoevskij mi ricorda la furia iconoclasta di chi in nome della cancel culture… - pisto_gol : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - salvalente11 : RT @_Claudio_C_: Dostoevskij è colpevole delle malefatte di Putin quanto lo è Dante di quelle di Mussolini #PiantatelaConQuestaCancelCultu… - MamolkcsMamol : RT @boni_castellane: Questi sono i valori dell'Occidente? Questa è la libertà per cui sacrificare la vita? Questo è il mondo dei buoni? ht… - riri000196 : RT @paoloigna1: Apprendo con piacere che il corso di Paolo Nori su #Dostoevskij si terrà regolarmente alla Università #Bicocca. Sarebbe sta… -