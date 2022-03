Biathlon, Mondiali Junior: una magnifica Italia conquista l’argento nella staffetta maschile. Oro alla Francia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Grandissima Italia ai Mondiali Junior di Soldier Hollow (Utah). Il quartetto azzurro composto da Iacopo Leonesio, David Zinglerle, Michele Molinari e Elia Zeni stupisce tutti e conquista una strepitosa medaglia d’argento nella staffetta maschile 4×7,5 km. Più forte del Bel Paese soltanto la Francia di Oscar Lombardot, Remi Broutier, Paul Fontaine e Jacques Jefferies, che termina la prova in 1’14”57 (0+9) e si porta a casa la medaglia d’oro. I nostri portacolori concludono la gara a 13”5 (0+6) dalla vetta, mentre la medaglia di bronzo va alla Norvegia (Mass Oeverby, Martin Uldal, Joergen Saeter e Nevland Martin), che spreca tutto nell’ultimo poligono con il giro di penalità e chiude terza a 21”4 dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Grandissimaaidi Soldier Hollow (Utah). Il quartetto azzurro composto da Iacopo Leonesio, David Zinglerle, Michele Molinari e Elia Zeni stupisce tutti euna strepitosa medaglia d’argento4×7,5 km. Più forte del Bel Paese soltanto ladi Oscar Lombardot, Remi Broutier, Paul Fontaine e Jacques Jefferies, che termina la prova in 1’14”57 (0+9) e si porta a casa la medaglia d’oro. I nostri portacolori concludono la gara a 13”5 (0+6) dvetta, mentre la medaglia di bronzo vaNorvegia (Mass Oeverby, Martin Uldal, Joergen Saeter e Nevland Martin), che spreca tutto nell’ultimo poligono con il giro di penalità e chiude terza a 21”4 d...

