Biathlon, in Coppa del Mondo sarà un marzo anomalo senza Russia, Bielorussia, Ucraina e… Johannes Bø (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Coppa del Mondo di Biathlon si appresta a tornare in azione per il proprio finale di inverno. Si annuncia un segmento conclusivo della stagione sui generis, in quanto l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avrà pesanti ripercussioni anche sul piano sportivo. Come se non bastasse, scelte personali da parte di altri protagonisti del massimo circuito sono destinate a cambiare ulteriormente i valori in campo. Aspettiamoci, dunque, un marzo molto particolare. Ecco perché. La guerra scoppiata nell'Est dell'Europa avrà come conseguenza quella di impoverire pesantemente il novero dei partecipanti alla Coppa del Mondo. Banalmente, non vedremo più in azione alcun biathleta proveniente da Russia, Bielorussia e ...

