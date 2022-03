Bergamo, la campagna di comunicazione anti-Covid ideata dagli studenti per Ats (Di mercoledì 2 marzo 2022) Orio al Serio. Oltre 250 ragazzi in rappresentanza di 14 scuole hanno partecipato al contest di Ats Bergamo, finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della vaccinazione anti Covid-19, attraverso l’ideazione di una campagna di comunicazione. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati era fissato al 31 gennaio. Le categorie partecipanti al concorso erano così suddivise: “Una scuola senza Covid” – riservata agli alunni della secondaria di 1° grado; “Stendilo al Muro” – riservata agli alunni della secondaria di 2° grado. Dalle scuole medie sono giunti 27 elaborati. La commissione ha assegnato il primo premio all’alunna Suva Lemuel Zephania, della 3b dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Calcinate in quanto “è stata particolarmente apprezzata ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Orio al Serio. Oltre 250 ragazzi in rappresentanza di 14 scuole hanno partecipato al contest di Ats, finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della vaccinazione-19, attraverso l’ideazione di unadi. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati era fissato al 31 gennaio. Le categorie partecipal concorso erano così suddivise: “Una scuola senza” – riservata agli alunni della secondaria di 1° grado; “Stendilo al Muro” – riservata agli alunni della secondaria di 2° grado. Dalle scuole medie sono giunti 27 elaborati. La commissione ha assegnato il primo premio all’alunna Suva Lemuel Zephania, della 3b dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” di Calcinate in quanto “è stata particolarmente apprezzata ...

