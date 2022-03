Bentornato Papà su Rai 1: trama, cast, quante puntate sono, storia vera (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera, mercoledì 2 marzo 2022, andrà in onda su Rai 1 Bentornato Papà: scopriamo la trama, il cast in cui si nasconde un figlio d’arte, chi è l’attore protagonista che fa Franco, quante puntate sono previste e se fa riferimento ad una storia vera! Leggi anche: Le Iene stasera mercoledì 2 marzo 2022: chi sono gli ospiti?... Leggi su donnapop (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stasera, mercoledì 2 marzo 2022, andrà in onda su Rai 1: scopriamo la, ilin cui si nasconde un figlio d’arte, chi è l’attore protagonista che fa Franco,previste e se fa riferimento ad una! Leggi anche: Le Iene stasera mercoledì 2 marzo 2022: chigli ospiti?...

Advertising

Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, mercoledì #2marzo, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: “Bentornato papà” ?? @RaiDue: “Un’ora sola… - zazoomblog : Stasera in tv oggi 2 marzo 2022: Bentornato papà e Le Iene Show - #Stasera #marzo #2022: #Bentornato - zazoomblog : Stasera in tv oggi 2 marzo 2022: Bentornato papà e Le Iene Show - #Stasera #marzo #2022: #Bentornato… - domefortunato : Bentornato Papà. Questa sera, mercoledì 2 Marzo, alle 21:25 su @RaiUno @RaiCinema @RaiCinema_press - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… -