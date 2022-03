'Bentornato Papà', stasera su Rai 1 il film di Domenico Fortunato: trailer e anticipazioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'Bentornato Papà' , il film di Domenico Fortunato , andrà in onda stasera , mercoledì 2 marzo , su Rai 1 alle 21.25. Il film, uscito al cinema a ottobre 2021, è prodotto da Altre Storie e Rai Cinema e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) '' , ildi, andrà in onda, mercoledì 2 marzo , su Rai 1 alle 21.25. Il, uscito al cinema a ottobre 2021, è prodotto da Altre Storie e Rai Cinema e ...

Advertising

MusicStarStaff : CS_”Bentornato papà”, in prima visione - cineblogit : Stasera in tv: “Bentornato papà” su Rai 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Bentornato papà” su Rai 1 - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1 il film “Bentornato papà” in prima visione - futureal1234 : Bentornato papà il nuovo film del lucano Domenico Fortunato arriva il 2 marzo su Rai 1 in prima serata… -