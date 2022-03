Belluno | gelatiere muore a 71 anni e lascia una fortuna | oltre 10 milioni di euro alle badanti e al comune

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Hato conti con centinaia di migliaia di. Ma non solo: un patrimonio immobiliare milionario che parte dalla Val di Zoldo, nel Bellunese, passa per Jesolo e Mestre e arriva fino in Germania.

leggo.it

Ma il, che ha lavorato a lungo nella gelateria di famiglia 'Casal' a Wiesbaden (Germania) dove era nato l'11 giugno 1950, non si è dimenticato del suo comune, dove è morto. A Val di Zoldo .... Un lascito milionario nel Bellunese . Unmuore a 71 anni e lascia un tesoro alle due badanti e al suo Comune Patrimonio di 10 milioni di euro . La storia viene raccontata oggi dal ...Il facoltoso gelatiere zoldano, ha lasciato oltre dieci milioni di euro alle due badanti e al suo piccolo comune, Val di Zoldo. Leggi anche > Sviene in piazza quando scopre che il figlio è morto in ...BELLUNO - Conti con centinaia di migliaia di euro, un patrimonio immobiliare milionario che parte dalla Val di Zoldo, nel Bellunese, e passa per Jesolo, Mestre arrivando fino alla ...