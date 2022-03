Beautiful, trama 2 marzo 2022: Hope sempre più vicina a Thomas (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuova puntata Beautiful oggi 2 marzo 2022, tra la scelta di Hope e la decisione di Ridge. Ecco cosa sta per accadere a Los Angeles. Liam è geloso di Hope? trama nuovo episodio Beautiful oggi 2 marzo 2022, con nuovi colpi di scena che metteranno a dura prova i nervi di Liam e non solo. Steffy e Liam hanno parlato a lungo in merito al tradimento, tanto che la Forrester sta facendo di tutto per impedire al suo ex marito di parlare. Hope ha ringraziato Liam per esserle sempre rimasto accanto, anche nei momenti più difficili. Questo, in qualche modo, potrebbe aver salvato la vita a Thomas. Nessuno sa che tra lo Spencer e la Forrester ci sia stata una notte di passione, ed è un segreto che ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nuova puntataoggi 2, tra la scelta die la decisione di Ridge. Ecco cosa sta per accadere a Los Angeles. Liam è geloso dinuovo episodiooggi 2, con nuovi colpi di scena che metteranno a dura prova i nervi di Liam e non solo. Steffy e Liam hanno parlato a lungo in merito al tradimento, tanto che la Forrester sta facendo di tutto per impedire al suo ex marito di parlare.ha ringraziato Liam per esserlerimasto accanto, anche nei momenti più difficili. Questo, in qualche modo, potrebbe aver salvato la vita a. Nessuno sa che tra lo Spencer e la Forrester ci sia stata una notte di passione, ed è un segreto che ...

Advertising

john_gradoville : RT @TheExtremista: Come Beautiful, ti chiudono una trama in un episodio dopo che l'hanno stirata per mesi. - DaddyWarpig : RT @TheExtremista: Come Beautiful, ti chiudono una trama in un episodio dopo che l'hanno stirata per mesi. - TheExtremista : Come Beautiful, ti chiudono una trama in un episodio dopo che l'hanno stirata per mesi. - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2marzo - erisorbit : @bhosonoconfusa della trama non si capisce un granché, kat buttata nel cesso come mckay, elliot messo tra rue e jul… -