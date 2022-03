Beautiful anticipazioni: un alleato sorprendente per Sheila (Di mercoledì 2 marzo 2022) anticipazioni puntate di Beautiful dall’America. Sheila Carter protagonista indiscussa dei prossimi episodi. Ecco cosa succederà La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 2 marzo 2022)puntate didall’America.Carter protagonista indiscussa dei prossimi episodi. Ecco cosa succederà La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia,torna a sorprenderci con nuove importantie rivelazioni. Con le nostrescoprirete novità e spoiler per le puntate in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

