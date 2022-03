Beautiful anticipazioni 3 marzo: Liam si precipita da Steffy (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le anticipazioni di Beautiful riguardanti la trama della puntata in onda giovedì 3 marzo su Canale 5, rivelano che accadrà qualcosa di grosso che potrebbe stravolgere la vita sentimentale di Liam Spencer e Steffy Forrester. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, andiamo a leggere il riassunto della puntata precedente. Leggi anche Beautiful L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Beautiful anticipazioni dal 21 al 26 febbraio: Carter dà una spiacevole notizia a Ridge Beautiful anticipazioni dal 28 febbraio al 5 marzo: Steffy è di nuovo incinta, dubbi sulla paternità ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lediriguardanti la trama della puntata in onda giovedì 3su Canale 5, rivelano che accadrà qualcosa di grosso che potrebbe stravolgere la vita sentimentale diSpencer eForrester. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, andiamo a leggere il riassunto della puntata precedente. Leggi ancheL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::dal 21 al 26 febbraio: Carter dà una spiacevole notizia a Ridgedal 28 febbraio al 5è di nuovo incinta, dubbi sulla paternità ...

