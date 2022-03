Balotelli clamoroso | ' Qualità? Sono allo stesso livello di Messi e Ronaldo'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Mariotorna a far parlare di sé. Stavolta la dichiarazione shock arriva da un'intervista concessa a The Athletic e firmata da un suo ex compagno di squadra al Manchester City , Nedum Onuoha.

Le dichiarazioni di Supermario hanno fatto subito il giro del mondo

Corriere dello Sport

Mariotorna a far parlare di sé. Stavolta la dichiarazione shock arriva da un'intervista concessa a The Athletic e firmata da un suo ex compagno di squadra al Manchester City , Nedum Onuoha. L'...... sapendo che la propria squadra ha perso per un vostroerrore ed essere sommerso da ... Per anni infatti tutti abbiamo riso delle 'bravate' di Paul Gascoigne, di Mario, di Adriano, ...Le dichiarazioni di Supermario hanno fatto subito il giro del mondo: "Ho perso alcune occasioni, ma ad essere onesti non ho nulla da invidiare" ...Il giocatore italiano Mario Balotelli potrebbe tornare in Inghilterra, nel Fulham in caso di promozione in Premier League Mario Balotelli ha fatto innumerevoli tentativi di riavvio. Il Fulham pensa a ...